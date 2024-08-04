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وزير خارجية الأردن: لست في طهران حاملا رسالة من "إسرائيل" أو إليها

وزير خارجية الأردن: لست في طهران حاملا رسالة من
الأحد ٠٤ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، أن "زيارته إلى العاصمة الإيرانية طهران، تهدف لتجاوز الخلافات بين البلدين، بصراحة وشفافية، بما يخدم مصالح البلدين الثنائية".

العالم - الاردن

وقال الصفدي إن "القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، نفى أن يكون أي مسؤول إيراني قد قال إن عمان ستنقل رسائل من طهران لتل أبيب"، مشيرًا إلى أنه أبلغ نظيره الإيراني أنه "ليس في طهران حاملا رسالة من "إسرائيل" أو إليها"، بحسب قوله.

وأكد وزير الخارجية الأردني أن "الخطوة الأولى لمنع التصعيد في المنطقة هي وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وأفادت وكالة "عمون"، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن "وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، أجرى زيارة رسمية لإيران، لنقل رسالة من الملك الأردني عبد الله الثاني، إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حول الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية.

هذا وإستقبل القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، اليوم الأحد، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

وبحث الجانبان خلال هذا اللقاء أحدث التطورات في العلاقات الثنائية وكذلك القضايا الإقليمية والدولية بما فيها التطورات المتعلقة بالرد الإيراني على جريمة الكيان الصهيوني في اغتيال الشهيد اسماعيل هنية.

وهذه هي زيارة الصفدي الأولى إلى طهران، وقبل زيارته إلى طهران، ناقش مع باقري القضايا الإقليمية في اتصالين هاتفيين خلال الـ48 ساعة الماضية.

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