وزير خارجية الأردن: لست في طهران حاملا رسالة من "إسرائيل" أو إليها

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وقال الصفدي إن "القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، نفى أن يكون أي مسؤول إيراني قد قال إن عمان ستنقل رسائل من طهران لتل أبيب"، مشيرًا إلى أنه أبلغ نظيره الإيراني أنه "ليس في طهران حاملا رسالة من "إسرائيل" أو إليها"، بحسب قوله.

وأكد وزير الخارجية الأردني أن "الخطوة الأولى لمنع التصعيد في المنطقة هي وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وأفادت وكالة "عمون"، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن "وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، أجرى زيارة رسمية لإيران، لنقل رسالة من الملك الأردني عبد الله الثاني، إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حول الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية.

هذا وإستقبل القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، اليوم الأحد، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

وبحث الجانبان خلال هذا اللقاء أحدث التطورات في العلاقات الثنائية وكذلك القضايا الإقليمية والدولية بما فيها التطورات المتعلقة بالرد الإيراني على جريمة الكيان الصهيوني في اغتيال الشهيد اسماعيل هنية.

وهذه هي زيارة الصفدي الأولى إلى طهران، وقبل زيارته إلى طهران، ناقش مع باقري القضايا الإقليمية في اتصالين هاتفيين خلال الـ48 ساعة الماضية.