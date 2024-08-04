حماس: أهداف مجازر الاحتلال ستنكسر على صخرة صمود شعبنا ومقاومتنا

العالم - فلسطين

وقالت حماس في بيان : إن هذه المجزرة إمعان في حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال ضد المدنيين العزل، منتهكاً كافة القوانين والأعراف الدولية.

وطالبت الحركة المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية بالوقوف عند مسؤولياتهم والعمل على وقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها من قادة الاحتلال.

وأكدت أن أهداف الاحتلال من وراء هذه المجازر، من إرهاب وترويع وتهجير، “ستنكسر على صخرة صمود هذا الشعب ومقاومته الباسلة”، مضيفة “أن أوهام التركيع والإخضاع التي تسكن رأس نتنياهو وزبانيته؛ ستنقلب دماراً وخراباً على كيانه الهش المأزوم، وجيشه الفاشل المهزوم”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 33 شهيدا و 118 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إلى أنه “لا يزال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وأكدت “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى (39٫583) شهيدا و (91٫398) اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.