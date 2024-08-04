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وزير الخارجية الأردني يكشف "رسالته الوحيدة" بعد زيارته لإيران

وزير الخارجية الأردني يكشف
الأحد ٠٤ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٩ بتوقيت غرينتش

كشف نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي، يوم الاحد، عن رسالته الوحيدة بعد زيارته لايران.

العالم-إيران

وقال الصفدي، في تصريحات صحافية للتلفزيون الإيراني، بعد لقائه نظيره الإيراني علي باقري كني في طهران، ان :"رسالتنا الوحيدة لإسرائيل أعلناها في عمّان وبشكل واضح وصريح على مدى الشهور الماضية؛ أوقفوا العدوان على غزة، أوقفوا جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، أوقفوا الخطوات التصعيدية".

واضاف "الخطوة الأولى باتجاه إنهاء التصعيد هي وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ووقف استباحة حقوق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، ووقف الخطوات التصعيدية التي تدفع المنطقة باتجاه المزيد من الدمار".

واردف الصفدي بالقول "نريد لمنطقتنا أن تعيش بأمن وسلام واستقرار. نريد للتصعيد أن ينتهي. الخطوة الأولى باتجاه إنهاء التصعيد هي وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ووقف استباحة حقوق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، ووقف الخطوات التصعيدية التي تدفع المنطقة باتجاه المزيد من الدمار".

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