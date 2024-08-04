السوداني لبلينكن: منع التصعيد في المنطقة مرهون بلجم نتنياهو

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وأضاف السوداني -في اتصال هاتفي تلقاه من بلينكن- أن منع التصعيد في المنطقة مرهون أيضا بـ"ردع ولجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، ومنع إسرائيل من الاعتداء على دول المنطقة، وإنهاء خروقاتها المتكررة للقانون الدولي وسيادة الدول، ومحاولاتها نشر الصراع وتوسعة نطاق الأزمات"، وفق ما ذكره بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.

وأوضحت وكالة الأنباء العراقية أن بلينكن أعرب خلال الاتصال عن رغبة الولايات المتحدة وإدارة الرئيس جو بايدن بأن يؤدي العراق دورا في ضبط الأوضاع بالمنطقة.