الرئيس الإيراني لوزير الخارجية الأردني: اغتيال هنية خطأ إسرائيلي جسيم لن يمر دون رد

العالم-إيران

وقال بزشكيان، خلال لقائه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في طهران، إن "اغتيال هنية، خطأ إسرائيلي جسيم لن يمر دون رد"، معربا عن أمله بإدانة الحادث من قبل جميع دول العالم.

من جهته، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن بلاده "تدين بشدة العدوان الغاشم، الذي يمارسه النظام الإسرائيلي على قطاع غزة"، مشيرًا إلى إدانة بلاده أيضا اغتيال إسماعيل هنية، معتبرا هذا الإجراء "محاولة من نتنياهو لتوسيع دائرة الصراعات في المنطقة".

وكان الصفدي، قد أكد في وقت سابق من يوم الأحد، أن "زيارته إلى العاصمة الإيرانية طهران، تهدف لتجاوز الخلافات بين البلدين، بصراحة وشفافية، بما يخدم مصالح البلدين الثنائية".

وقال، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، إن "القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، نفى أن يكون أي مسؤول إيراني قد قال إن عمان ستنقل رسائل من طهران لتل أبيب"، مشيرًا إلى أنه أبلغ نظيره الإيراني أنه "ليس في طهران حاملا رسالة من إسرائيل أو إليها".

وأكد وزير الخارجية الأردني أن "الخطوة الأولى لمنع التصعيد في المنطقة هي وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".