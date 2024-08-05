ايران في مركز الوصافة في بطولة آسيا بالكرة الطائرة للناشئين

العالم - ايران

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الاحد، فازت ايران في الشوطين الاول والرابع بنتيجة 25-23 و 25-20 فيما خسرت الاشواط الثاني والثالث والخامس بنتائج 25-17 و25-19 و15-10.

وكانت ايران قد فازت في الدور الاول 3-0 على كل من لبنان والفلبين وخسرت امام الصين 3-2 .

وفي الدور الثاني فازت بنتيجة 3-0 على كل من تايلندا والبحرين ، وتاهلت الى الدور نصف النهائي الذي فازت فيه على اليابان 3-0 .

وحلت باكستان في المركز الثالث بالبطولة بفوزها على اليابان 3-0 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتعتبر ايران الاكثر تتويجا في تاريخ البطولة وهي 7 مرات آخرها في العام 2014 ، فيما حلت في مركز الوصافة 3 مرات وفي المركز الثالث مرة واحدة ، وتاتي اليابان في المرتبة الثانية بالتتويج 3 مرات ومركز الوصافة مرتين والمركز الثالث مرة واحدة.

وهذه هي المرة الاولى التي تتوج فيها الصين بكاس البطولة وكانت في الدورات السابقة قد تاهلت الى النهائي مرتين وخسرت في كلتيهما امام ايران عامي 2010 و 2012 فيما حلت في المرتبة الثالثة 3 مرات.