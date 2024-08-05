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في اليوم 304 للعدوان..

الاحتلال يواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة

الاحتلال يواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة
الإثنين ٠٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 304 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف فجر وصباح اليوم الاثنين، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

وأفادت مصادر محلية بقصف مدفعية جيش الاحتلال شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما شنت المقاتلات الحربية غارات جديدة استهدفت ما تبقى من مسجد الرضوان شمالي مدينة غزة دون إصابات، حيث كانت قوات الاحتلال قد دمرت المسجد في الشهر الأول من الحرب.

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني، بأن 53 مواطنًا مدنيًا استشهدوا، يوم أمس الأحد، إثر استمرار القصف والمجازر الإسرائيلية في مختلف أنحاء قطاع غزة، بالإضافة لعشرات الجرحى والمفقودين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال حرب إبادة على قطاع غزة، أسفرت عن نحو 40 ألف شهيد، وإصابة أكثر من 91 ألف آخرين معظمهم أطفال ونساء، وإلى نزوح نحو 1.9 مليون شخص، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل في البنية التحتية الصحية والتعليمية ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

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