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في ثكنة 'إييليت هشاحر'..

المقاومة تستهتدف بسرب مسيرات انقضاضية مقر قيادة الفرقة 91

المقاومة تستهتدف بسرب مسيرات انقضاضية مقر قيادة الفرقة 91
الإثنين ٠٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

واصلت المقاومة الاسلامية عملياتها ضد مواقع ومستوطنات العدو الاسرائيلي رداً على ‌‏الاعتداءات والاغتيالات التي نفذها العدو الصهيوني في بلدات البازورية ودير سريان وحولا ومساندة لغزة واهلها ومقاومتها.

العالم - لبنان

وبالسياق، أصدرت المقاومة بياناً حول العملية التي نفذتها ضد مقر قيادة الفرقة 91 المُستحدث في ثكنة إييليت.


بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‌‏الاعتداءات والاغتيالات التي نفذها العدو الصهيوني في بلدات البازورية ودير سريان وحولا، شَنَّ ‌‏مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 05-08-2024 هجوماً جوياً بِسربٍ من المسيرات ‌‏الإنقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المُستحدث في ثكنة إيليت، مُستهدفةً أماكن تموضع ‏واستقرار ‏ضباطها وجنودها وأصابتها بشكلٍ مباشر وأوقعت فيهم عدداً من القتلى والجرحى. ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
‏ الاثنين 05-08-2024‏
‏30 محرّم 1446 هـ

المصدر: الاعلام الحربي

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