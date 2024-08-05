شاهد.. التطورات الساخنة في الدول المغاربية

العالم – المغاربية

- غضب شعبي في الدول المغاربية لاستهداف قادة في المقاومة، والتأكيد على الوقوف إلى جانب جبهات الإسناد.



-احتقان في الشارع المغربي جراء استمرار التطبيع وتعيين رئيس جديد لمركز الاتصال الإسرائيلي في الرباط.



- أزمة حادة بين الجزائر وباريس بعد اعتراف الحكومة الفرنسية بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.



- خلافات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا حول تشكيل حكومة موحدة.



- حراك سياسي انتخابي لافت في تونس وتوقعات بمنافسة ساخنة بين الرئيس والمرشحين للرئاسة.



- الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني يدشن ولاية ثانية وسط تحديات سياسية واقتصادية.

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