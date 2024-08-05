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شاهد.. التطورات الساخنة في الدول المغاربية

الإثنين ٠٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ١١:١٥ بتوقيت غرينتش

سلط برنامج "المغاربية" في أحدث حلقاته الضوء على ردود الفعل في الدول المغاربية على اغتيال قادة في المقاومة، وحراك إسقاط التطبيع في المغرب، وتفجر التوتر بين الجزائر وفرنسا، وتنصيب الرئيس الموريتاني، والخلافات في ليبيا حول الحكومة، والمستجدات الانتخابية في تونس.

العالمالمغاربية

- غضب شعبي في الدول المغاربية لاستهداف قادة في المقاومة، والتأكيد على الوقوف إلى جانب جبهات الإسناد.

-احتقان في الشارع المغربي جراء استمرار التطبيع وتعيين رئيس جديد لمركز الاتصال الإسرائيلي في الرباط.

- أزمة حادة بين الجزائر وباريس بعد اعتراف الحكومة الفرنسية بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

- خلافات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا حول تشكيل حكومة موحدة.

- حراك سياسي انتخابي لافت في تونس وتوقعات بمنافسة ساخنة بين الرئيس والمرشحين للرئاسة.

- الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني يدشن ولاية ثانية وسط تحديات سياسية واقتصادية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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