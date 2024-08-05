بالفيديو.. الشاباك يحفر المخابئ لقادة الاحتلال خشية من الرد الايراني

العالم - خصا العالم

لا ريب في أن قادة تل أبيب وصويحبتها واشنطن يضمرون في أنفسهم خوفا تجلى على أوجههم ونبرة كلامهم تحسبا للرد الإيراني المحتمل. لذلك يشهد كيان الاحتلال الإسرائيلي تدابير استثنائية ومشاورات أمنية على أعلى المستويات.

وكشف موقع 'والا' الإسرائيلي أن جهاز الشاباك يقوم بتجهيز مخبأ للقيادة تحت الأرض، يتحصن فيه كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وقادة الجيش والأمن، خشية الرد إيراني المرتقب.

مخبأ يمكن المكوث فيه فترة طويلة ومزود بأجهزة إدارة وتحكم مرتبطة بوزارة الحرب ومحصن ضد كل أنواع الأسلحة ومنها الكيميائية.

الجبهة الداخلية في الكيان أجرى ايضا نقاشات معمقة بشأن الوضع الراهن تضمنت تقييما للمخاطر والاستعدادات فيما اتخذ وزير الطاقة ايلي كوهين قرارا بزيادة مخزون الفحم والوقود للحد الاقصى بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

يجمع الإسرائيليون على أن الحرب الشاملة وشيكة، وأن الأمر يتعلق بتوقيتها وحجمها وكيف سيتلقى الكيان الإسرائيلي الضربة، وما سيتقرر بناء عليها. ورغم أن تل أبيب تؤكد استعدادها دفاعا وهجوما، فإن التقديرات تشير إلى مخاوف جدية من حرب لم يعهدها كيان الاحتلال من قبل خاصة استهداف محطات توليد الطاقة ومنشأت المياه والموانئ البحرية.

ويخشى الكيان الإسرائيلي أن تتركز الهجمات على مدينتي تل أبيب وحيفا برمزيتهما ووزنهما السياسي والاقتصادي والديمغرافي، متوقعين ان يتضمن الهجوم هجوما سيبراني واسع النطاق على مواقع المؤسسات السيادية

حسب التقديرات الإسرائيلية، يحتكم حجم الضربة المنتظرة إلى الرغبة في استعادة 'محور المقاومة' لقواعد الردع، وعدم السماح للكيان بتسجيل نقطة مهمة في الصراع الشامل. أ