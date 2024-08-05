شاهد.. ماذا فعلت امريكا خشية من الرد الايراني على كيان الاحتلال!

العالم - خاص العالم

حالة من التوتر تسود منطقة الشرق الأوسط، على خلفية عملية الاغتيال الجبانة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعية هنية والقائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر، والتهديدات التي تلت هذه الاغتيالات على لسان قادة محور المقاومة.

تهديدات أخذتها الولايات المتحدة على محمل الجد، ولذلك اعلنت الاستمرار في ارسال قوات إضافية إلى المنطقة من بنيها حاملة طائرات، متذرعة بأن الهدف هو خفض التوتر في المنطقة، وأنها تحاول الاستعداد لأي سيناريو في المنطقة.

تحركات ترافقت بدعوات من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لرعاياها إلى مغادرة لبنان فورا.

التحشيد الاميركي ياتي في حين تواصلت الدعوات الدولية لخفض التصعيد، حيث دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والملك الأردني عبدالله الثاني،خلال مكالمة هاتفية، إلى تجنب تصعيد عسكري في المنطقة بأي ثمن، في ظل تصاعد التوتر في المنطقة.

فيما ابلغ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في اتصال هاتفي الأحد، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بأن منع التصعيد في المنطقة مرهون فقط بإيقاف العدوان على قطاع غزة، ومنع توسعه إلى لبنان.

السوداني اكد أن منع التصعيد في المنطقة مرهون أيضا بردع ولجم رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته، ومنع تل أبيب من الاعتداء على دول المنطقة، وإنهاء خروقاتها المتكررة للقانون الدولي وسيادة الدول.

وزير الخارجية الاردني الصفدي اكد هو ايضا ان الخطوةَ الأولى لمنعِ التصعيد في المنطقة هي وقفُ العدوانِ الإسرائيلي على غزة. فيما حذرت الدول السبع في بيان مشترك من ارتفاع متسوى التوتر، وهو ما يعدد باشعال صراع اوسع في المنطقة.