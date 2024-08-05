الإثنين ٠٥ أغسطس ٢٠٢٤
١٠:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

أمين مجلس الأمن الروسي يصل إلى طهران

أمين مجلس الأمن الروسي يصل إلى طهران
الإثنين ٠٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٠:٢٠ بتوقيت غرينتش

وصل وفد روسي رفيع المستوى برئاسة أمين مجلس الأمن القومي في روسيا الاتحادية إلى العاصمة الإيرانية طهران.

العالم - ايران

وقالت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في بيان: استمراراً للتعاون الاستراتيجي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا وصل وفد روسي رفيع المستوى برئاسة السيد سيرغي شويغو، أمين مجلس الأمن القومي في روسيا الاتحادية، اليوم الإثنين إلى العاصمة الإيرانية طهران، تلبية لدعوة من أكبر أحمديان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، بهدف تعزيز التفاعلات وبحث القضايا الإقليمية، والعلاقات الأمنية السياسية الدولية والثنائية.

وخلال هذه الزيارة، سيلتقي أمين مجلس الأمن القومي الروسي والوفد المرافق، كبار المسؤولين في إيران.

روابط ذات صلة

البحرية الروسية والبحرية الإيرانية تجريان دوريات مشتركة في بحر قزوين