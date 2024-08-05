إيران تتوعد برد مفاجئ على اغتيال هنية.. ماذا قال بزشكيان؟

العالم - خاص بالعالم

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أكد خلال استقباله وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي أن عملية اغتيال هنية كانت خطأ كبيرا ارتكبه الصهاينة مشددا على أن هذه الوقاحة لن تمر دون رد.

وزير الخارجية الايراني بالوكالة باقري كني أكد خلال لقاءه نظيره الاردني أن الكيان الاسرائيلي أن سيتلقى ردا قاسيا على جريمة اغتيال هنية، مشددا على ضرورة ادراك كيان الاحتلال أن عليه دفع ثمن باهظ لهمجيته.

باقري كني خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الباكستاني محمد اسحاق دار، اوضح ان الرد الايراني سيكون حاسما على تجاوز الكيان الاسرائيلي تجاوز الخط الأحمر الكبير الذي وضعته إيران.

اما عن طبيعة الرد الايراني فقد اوضح مستشار القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية حسين طائب ان الثأر لدم الشهيد هنية سيكون نوعيا ومفاجئ لا سابقة له. رد سيكون متوافق تماما مع القانون الدولي وفي اطار الامم المتحدة وحق طهران في الرد على جريمة الاغتيال الارهابية التي مثلت خرقا لسيادتها وامنها، كما شدد نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولي وحقوق الانسان.

تهديدات ايران تاخذها الولايات المتحدة والكيان الاسرائيلي على محمل الجد، كما اعلن منسق الشؤون الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي خاصة أن هذا التأكيد جاء على لسان قائد الثورة في إيران. مؤكدا أن بلاده ترمي من ذلك لمنع توسع رقعة الحرب في المنطقة.