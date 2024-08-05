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اندلاع حريق في خزانات الوقود بمنطقة دوغارون الاقتصادية شرق إيران

اندلاع حريق في خزانات الوقود بمنطقة دوغارون الاقتصادية شرق إيران
الإثنين ٠٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٠:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلن النائب السياسي لمدينة تايباد التابعة لمحافظة خراسان الرضوية، اليوم الإثنين، اندلاع حريق كبير في خزانات الوقود في منطقة دوغارون تايباد الاقتصادية الخاصة.

العالم - ايران

وفي تصريح لمراسل وكالة تسنيم الدولية للأنباء، قال محمد رضا رضائي: اندلع حريق كبير في منطقة دوغارون الاقتصادية الخاصة في تايباد قبل دقائق قليلة، ووقع هذا الحريق في خزانات الوقود بمنطقة دوغارون الاقتصادية الخاصة.

وأضاف: تم إرسال رجال الإطفاء للسيطرة على الحريق، لكن لم يتم الإبلاغ بعد عن حجم الأضرار. لافا إلى أن 3 سيارات إيرانية وسيارة أفغانية تعرضت لحادث في هذا الحريق واحترقت بالكامل.

وتابع: يمكن رؤية الدخان المتصاعد من الحريق في هذا المركز الاقتصادي لمسافة تصل إلى 18 كيلومترا، ومن أجل منع انتشار الحريق إلى المناطق الجمركية الحدودية لدوغارون، قامت الوحدات بإجلاء الموجودين في هذا المركز الاقتصادي.

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