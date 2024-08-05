باقري: اغتيال هنية جزء من مشروع الإبادة بحق الفلسطينيين

العالم - ايران

وعقد المشرف على وزارة الخارجية الإيرانية علي باقري، ظهر اليوم الإثنين، في مبنى وزارة الخارجية الإيرانية، اجتماعا مع سفراء وممثلي الدول الأجنبية المقيمين في طهران.

في البداية رحب باقري بالسفراء، وقال: كما أعلن فإن هذا اللقاء جاء من أجل شرح أبعاد الهجوم الإرهابي الذي شنه الكيان الصهيوني وأدى إلى استشهاد السيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وحارسه الشخصي.

وأشار إلى مكانة الشهداء ومواصلة مسيرتهم، وقال: التقاعس يجعل المجرم أكثر صلافة وسنشهد قريبا أن الجريمة ستصبح أمراً عادياً. اللامبالاة تجاه الشر هي شكل من أشكال الإهمال الأخلاقي. ولذلك، من واجبنا جميعا ألا نبقى صامتين في وجه واحدة من أسوأ الشرور التي خلفها القرن الماضي، وهي التهجير والإبادة الجماعية في فلسطين.

وأشار باقري إلى الوضع المؤسف في فلسطين، وقال: إن المأساة التي تجري في غزة هي نتيجة شعور المجرمين بالإفلات من العقاب. وينبغي النظر إلى جريمة الكيان الصهيوني باغتيال السيد هنية من هذا المنظور. إن اغتيال إسماعيل هنية جزء من مشروع الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.