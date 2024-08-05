باقري: يجب وقف السلوك الصهيوني الشرير الرامي لتوسيع دائرة الحرب

العالم - ايران

واشار المشرف على وزارة الخارجية في هذا الاتصال الهاتفي إلى استمرار عدوان الكيان الصهيوني وجرائمه ضد الأطفال والنساء وجميع سكان غزة الأبرياء، مؤكدا ضرورة وقف السلوك الشرير لهذا الكيان في توسيع دائرة الحرب لتشمل عاصمتي لبنان واليمن، وخاصة إجرام هذا الكيان وصلافته في اغتيال الشهيد إسماعيل هنية على أرض الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

واعتبر المشرف على الجهاز الدبلوماسي أن أي صمت تجاه توسع عدوان الكيان الصهيوني سيضر استقرار المنطقة، وأضاف: الصمت ضد ممارسات هذا الكيان الأخيرة يعتبر بمثابة نوع مكافأة له. ولذلك، ترى الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن من حقها اتخاذ اجراء مضاد استنادا إلى القواعد والإجراءات الدولية.

بدوره أكد وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني في هذا الاتصال على موقف مملكة البحرين بشأن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وطالب بدعم المدنيين وتسهيل إرسال المساعدات الإنسانية للمدنيين.