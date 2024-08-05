وزير الحرب الإسرائيلي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية

العالم-الاحتلال

وقال البنتاغون في بيان ان أوستن تحدث اليوم مع وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت للتأكيد على موقف امريكا الحازم في مسألة دعم أمن إسرائيل.

وأشارت الوزارة الأمريكية إلى أن أوستن أعرب عن "دعمه القوي لوقف إطلاق النار في غزة واتفاق تبادل الأسرى مع حركة "حماس".

هذا وتخشى واشنطن هذه المرة ألا تعطي إيران تحذيرا قبل هجوم مرتقب على كيان الاحتلال انتقاما لاغتيال الشهيد إسماعيل هنية، وألا يكون التحالف الإقليمي قادرا على تكرار نجاحه في أبريل الماضي.

ووصل الجنرال مايكل كوريلا القائد الأعلى للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى المنطقة يوم السبت، في توقيت حساس تستعد فيه الولايات المتحدة وإسرائيل لاحتمال بدء الهجوم الإيراني الانتقامي.