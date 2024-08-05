لابيد منتقدا حكومة نتنياهو: 5 أيام واننا ننتظر الهجوم الايراني علينا

العالم-فلسطين المحتلة

وبحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، قال لابيد اليوم الاثنين في جلسة البرلمان الإسرائيلي: "أريد أن أسأل الحكومة عما إذا كان ما رأيناه في الأيام الأخيرة هو المعيار الجديد؟" هل يعقل أن نجلس خمسة أيام كاملة وننتظر القصف (الايراني)؟

وفي إشارة إلى تزايد التوتر مع حزب الله في مناطق شمال فلسطين المحتلة، قال لابيد: "إن سكان شمال إسرائيل لا يتلقون أي رسالة من الحكومة عندما يمكنهم العودة إلى منازلهم. وأضاف أن "الحكومة لا تتظاهر حتى بأن لديها خطة لإعادة سكان المناطق التي تم إخلاؤها".

وواصل لابيد انتقاداته لحكومة نتنياهو في أعقاب احتمال الهجوم من قبل إيران وحزب الله وأضاف: "شركات الطيران الأجنبية لا تريد الطيران هنا، الجميع ينتظرون ولا يعرفون ماذا ينتظرون".