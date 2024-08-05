 هلع في "إسرائيل" تحسبا لضربة إيرانية

العالم- باختصار

موقع "والا" العبري: الشاباك يجهز مخبأ للقيادة تحت الأرض في القدس المحتلة.

هيئة البث الإسرائيلية: الشرطة والجبهة الداخلية تجريان مناقشات حول آليات التنسيق خلال الحرب.

صحيفة "إسرائيل هيوم": إيران قد تهاجم بصواريخ باليستية متطورة، منها "شهاب3" و"خيبر شكن".

مصادر صهيونية: تأخير الهجوم الإيراني يعود إلى الوقت الذي يتطلبه تحضير الصواريخ الباليستية للإطلاق.

كما أنه قد يكون جزء من حرب نفسية تسبب خسائر كبيرة للإقتصاد الإسرائيلي.

هآرتس: الحرب الشاملة ستعني دمارا على نطاق غير مسبوق في الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

مركز "ألما" الإسرائيلي للبحوث الأمنية: من المرجح أن نشهد هجوما مشتركا بصواريخ دقيقة.

رغم أنظمة الدفاع الجوي المتطورة التي تمتلكها، تتخوف تل أبيب من خطة الإغراق الواسعة بالمسيرات والصواريخ.

لا تستبعد التقديرات الإسرائيلية فرضية تسلل برية للمئات من عناصر النخبة في حزب الله إلى منطقة محددة.

ترجح التقديرات أن يكون الهجوم خاطفا يشمل منشآت عسكرية وإقتصادية تحقق أهداف الردع و"الثأر" معا.

يأتي التأهب للحرب وسط أزمة في القيادة العسكرية والسياسية في كيان الاحتلال.

أحدثت التصريحات الإيرانية رعبا في الداخل الإسرائيلي، وذلك من خلال زيادة وتيرة الحرب الإعلامية والنفسية.

خبير إيراني: إن أفضل الرد هو إبقاء "إسرائيل" في خوف دائم.

خبراء صهاينة: إي مواجهة مع إيران ستكون مدمرة وقاسية.