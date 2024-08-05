مجلة أمريكية: اليمنيون انتظروا طويلاً لدخول معركة مباشرة مع "اسرائيل"

العالم-الاميركيتان

وذكرت مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية أن الهجوم الاسرائىلي على اليمن جعل اليمنيين في مواجهة مباشرة مع "اسرائيل" وهو ما كانوا يتمنونه من قبل..

وأشارت إلى أن اليمنيين يحملون وبشكل كبير العداء لإسرائيل، وقد انتظروا الفرصة طويلاً للدخول في معركة مباشرة معها،مبينة أن ضرب قوات صنعاء لعمق تلّ أبيب بطائرة مسيرة تحمل اسم "يافا"، مثّل لحظة تجسيد حقيقي لمشروع " اليمنيين " المعادي لإسرائيل.

بدورها نشرت مجلة "فورين أفيرز" تقريراً سلّط الضوء على فشل التحالف العسكري الأمريكي الهادف لحماية المصالح الإسرائيلية أمام العمليات العسكرية اليمنية المتصاعدة.

وأوضحت المجلة أن هذا التحالف العسكري لم يحقق أي هدف، فيما تتصاعد العمليات العسكرية اليمنية كماً وكيفاً ضد كيان "إسرائيل" والقطع البحرية المعادية.

ونوهت المجلة إلى أن القتال ضد امريكا وإسرائيل هو جزء أساسي من مشروع اليمنيين.