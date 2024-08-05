امين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني يستقبل نظيره الروسي

العالم - ايران

ووصل الأمين العام لمجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو اليوم الاثنين الى العاصمة طهران حاملا معه جدول اعمال يتضمن العلاقات الايرانية- الروسية والتطورات في الصعيدين الاقليمي والدولي.

ومن المقرر ان يلتقي المسؤول الامني الروسي، على امتداد زيارته الحالية لطهران، مع رئيس الجمهورية الاسلامية "مسعود بزشكيان" وفقا لما اوردته ارنا.

ووفقا لما افاد به مجلس الامن القومي الروسي، سيتم في هذه المباحثات، التطرّق الى مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالتعاون بين طهران وموسكو، وسبل تعزيزها؛ بدءا من التعاون الثنائي في المجالات الامنية، ووصولا الى المشاريع التجارية والاقتصادية وايضا القضايا الامنية الدولية والاقليمية.