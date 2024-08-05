غزة تحت النار.. الاحتلال يرتكب 3 مجازر في يوم واحد وسط كارثة إنسانية

العالم - خاص بالعالم

في اليوم الـ304، يرتكب الاحتلال ثلاث مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي يعيشه أهالي القطاع نتيجة الحصار والنزوح. وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة. حيث شنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة واستهدفت عدة غارات عنيفة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.

كما قصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية لرئيس بلدية البريج في عمارة عائلته بالقرب من دوار أبو رصاص في مخيم البريج في وسط قطاع غزة، وشنت المقاتلات الحربية غارات جديدة على ما تبقى من مسجد الرضوان شمالي غزة دون إصابات، المسجد الذي دمره الاحتلال في الشهر الأول من العدوان.

حرب الإبادة على قطاع غزة والعدوان المستمر أسفر عن نحو 40,000 شهيد، وإصابة أكثر من 91,000 آخرين معظمهم أطفال ونساء، وإلى نزوح نحو مليون شخص، وما يزيد عن 10,000 مفقود، وسط دمار هائل في البنية التحتية الصحية والتعليمية ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

في المقابل، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن تنفيذها سلسلة من العمليات استهدفت فيها قوات جيش الاحتلال في مدينتي رفح وخان يونس. وقالت الكتائب إن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية تحصنت داخل مبنى في منطقة الفراحين شرقي مدينة خان يونس وأوقعوها بين قتيل وجريح.

وفي المنطقة ذاتها، أفادت الكتائب باشتباك مقاتليها بشكل مباشر ومن نقطة صفر مع قوة راجلة من جيش الاحتلال قوامها تسعة جنود وأوقعوها بين قتيل وجريح. وأضافت القسام أن مقاتليها استهدفوا كذلك جرافة عسكرية من نوع دي-9 بقذيفة الياسين 105. وفي رفح، أعلنت كتائب القسام تمكن مقاتليها من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد والآليات في قوة هندسية بمنطقة زلاطة وإيقاعهم بين قتيل وجريح شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وعلى صعيد آخر، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة عن تسلمها 84 شهيداً عبر معبر كرم أبو سالم كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد سلمهم، وتم دفن الجثامين في قبر جماعي في المقبرة التركية بالحي النمساوي جنوب غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.