هلع داخل الكيان الإسرائيلي من الثأر الإيراني، وارتفاع وتيرة اعمال المقاومة في الضفة المحتلة

العالم - بانوراما



الملف الأول: جددت إيران التأكيد على الرد بشكل قوي ومفاجئ على اغتيال الكيان الإسرائيلي رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس الشهيد إسماعيل هنية، مشددة على أنه لايحق لأحد أن يمنعها من حق الرد.بالمقابل يشهد كيان الاحتلال الإسرائيلي تدابير استثنائية ومشاورات أمنية على أعلى المستويات تحسبا للرد الإيراني المرتقب. ويخشى كيان الاحتلال من استهداف تل أبيب وحيفا ومحطات الطاقة والمياه، فيما حذرت صحيفة هآرتس من دمار غير مسبوق في الجبهة الداخلية.

الملف الثاني: أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن عمليات المقاومة الفلسطينية امتدت إلى الأغوار الشمالية في فلسطين المحتلة، حيث استهدفت ثلاث عمليات إطلاق نار مستوطنة “بكعوت” في غور الأردن.



وأوضحت القناة الـ14 العبرية أن عمليات إطلاق النار نفذت من عدة أماكن في قرية “عاطوف” في منطقة الأغوار الشمالية جنوب شرق طوباس. ووقعت العمليات الثلاث خلال أقل من أربع وعشرين ساعة دون الإبلاغ عن إصابات.

في المقابل اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس بالضفة الغربية للمرة الثانية خلال ساعات، وشنت حملة دهم واعتقال. وأعلنت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس خوض مقاوميها اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة، وتفجير عبوة ناسفة في آلياته في محور السينما محققة إصابات مباشرة، وأوضحت الكتيبة أن مقاوميها نصبوا كمينا مركبا لمشاة الاحتلال في محور السيباط وفجروا عبوة ناسفة بهم.

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