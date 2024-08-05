شاهد.. صفحة جديدة من التعاون الإيراني الروسي المشترك

العالم - خاص بالعالم

صفحة جديدة من التعاون الإيراني الروسي المشترك فتحت مع زيارة أمينِ مجلسِ الأمنِ القومي في روسيا الاتحادية سيرغي شويغو للعاصمةِ طهران والتي ألتقي خلالها كبار المسؤولين الإيرانيين.

الزيارة التي جاءت تلبية لدعوةٍ من المجلسِ الأعلى للأمنِ القومي الإيراني بدأت بإجتماع عقده شويغو مع نظيره الإيراني علي أكبر أحمديان بحث الجانبان خلاله التعاونِ الاستراتيجي بين البلدان وتعزيزَ التعاونِ المشترك و القضايا الإقليمية، والعلاقاتِ الأمنيةَ السياسيةَ الدوليةَ والثنائية.

شويغو عقد بعد ذلك لقاء مع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري الذي وصف العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية بأنها استراتيجية وعميقة وطويلة الأمد مشيراً إلى هذه العلاقات ستستمر ولا تتأثر بتغير الحكومات.

اللواء باقري شدد أيضا أن أمريكا تدرك جيدًا أن العالم قد تخلى عن الأحادية القطبية معرباً عن ترحيبه بالتعاون الثلاثي بين إيران وروسيا والصين.

شويغو الذي شدد على ضرورة تعزيز التعاون الشامل بين إيران ورسيا في الشؤون الإقليمية أعرب عن استنكاره لجريمة اغتيال رئيس مكتب حماس الشهيد إسماعيل هنية لافتاً إلى أن العقول المدبرة لمثل هذه الجرائم هي التي تريد زيادة التوتر في المنطقة.

شويغو توج زيارته لطهران بلقاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي شدد على أن إيران وروسيا شريكان استراتيجيان وعلاقاتهما آخذة في التنامي مشيراً إلى أهمية التعاون بين البلدين في تعزيز عالم متعدد الأقطاب.

وفي جزء آخر من كلمته أشار بزشكيان إلى الجرائم الفظيعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة وما يقوم به من إشعال الحرائق في المنطقة وقال: إن الأعمال الإجرامية التي يقوم بها هذا الكيان ضد شعب فلسطين المظلوم والأعزل إضافة إلى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد القائد إسماعيل هنية مثال واضح على انتهاك هذا الكيان لكافة القوانين والأنظمة الدولية.