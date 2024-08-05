السلطة الفلسطينية ترد على قرصنة سموتريش لأموال الفلسطينيين

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في شوراع مدينة رام الله الحياة لا تبدو كما هي ، حالة من الكساد التجاري تعم ارجاء المدينة وكثير من أصحاب المحال التجارية اضطروا الى الاستغناء عن موظفيهم اوحتى لاغلاق محالهم بسبب ذلك ، قرار الاحتلال الإسرائيلي بحسم أموال المقاصة بامر من وزير المالية سمطرتش لا يؤثر على السلطة الفلسطينية وانما يؤثر على الفلسطينين بشكل عام لاسيما وان الالاف من موظفي القطاع العام لا يتقاضون رواتبهم بسبب العجز في موازنة السلطة بسبب الحسومات الإسرائيلية مما يجعلهم عاجزين عن توفير اساسيات الحياة .

قرار سمطرتش الأخير بحسم ماقيمته مئة مليون شيكل من أموال المقاصة بدعوى انها تذهب لعائلات المقاومين الفلسطينيين اعتبرته السلطة الفلسطينية بانه جزء من الحرب التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين ليس في قطاع غزة وانما في الضفة الغربية أيضا ، السلطة وصفت القرار الإسرائيلي بانه عملية قرصنة جديدة تمارسها حكومة نتنياهو في ظل الحرب المفتوحة على الفلسطينيين.

الاحتلال الإسرائيلي يعمل بكل طاقته لتدمير كافة مقدرات الفلسطينيين السياسية والاقتصادية.