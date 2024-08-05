بزشكيان يهنيء مادورو بفوزه في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية

العالم - ايران

واعرب الرئيس الايراني في اتصال هاتفي مع نظيره الفنزويلي عن تضامنه مع الشعب الفنزويلي المقاتل والثوري، مدينا أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية لفنزويلا .

وتابع السيد بزشكيان قائلا: نحن على استعداد لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع فنزويلا، وكذلك تصدير الخدمات الفنية والهندسية إلى هذا البلد.

من جانبه قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو : نحن مهتمون بتطوير التعاون مع إيران قدر الإمكان.

واضاف : إن ظهور بعض الاضطرابات في فنزويلا بعد الانتخابات هو مؤامرة صهيونية بالتعاون مع الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية بهدف تدمير الدول المستقلة.