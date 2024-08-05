شاهد.. بلاد العطور تتحول إلى بؤرة للجرذان؟!!

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منذ اللحظات الاولى لجريمة اغتيال الشهيد اسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، انطلقت التقارير الإعلامية التي هدفت إلى تضليل الرأي العام والتحريض ضد إيران. صحيفة نيويورك تايمز الاميركية كانت أول من ضلل الرأي العام حول جريمة الاغتيال، والاهداف معروفة للجميع.

في انتظار الرد على جريمة اغتيال الشهيد اسماعيل هنية، انتظار الرد هو رد بحد ذاته. ومن انعكاسات هذا الأمر هو إلغاء الرحلات إلى مطارات كيان الاحتلال خوفا من رد محور المقاومة. طبعا هذا الواقع غير مسبوق في كيان الاحتلال الذي لم يعتد على مشاهد خلو مطاراته من الرحلات.

بدنا نعيش.. بتمنى يحلوا عنا ونرتاح.. صرخة من فتى فلسطيني في قطاع غزة بعد أشهر العدوان والجرائم والابادة الجماعية.

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