شاهد.. السرايا والفصائل المقاومة تتصدى لاقتحام الاحتلال مدينة جنين

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين من جهة شارع الناصرة، وداهمت محل الخليج للصرافة واعتقلت صاحبه هاني أبو مويس، كما تعمدت صدم مركبات المواطنين في محيط “دوار يحيى عياش”، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين بجروح، أحدهما سيدة تبلغ من العمر 55 عاما، نقلا إثرها إلى مستشفى ابن سينا.

وانتشرت قوات الاحتلال في أنحاء المدينة، واعتلى قناصتها أسطح البنايات، بالتزامن مع تحليق الطائرات المسيرة في الأجواء، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أصيب خلالها عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز السام.

كما أطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز تجاه عدد من الصحفيين، ما أدى إلى إصابة الصحفي مجاهد السعدي بشظايا رصاص بالوجه والعديد بحالات اختناق، كما أقدموا على إحراق بسطات في شارع أبو بكر، مضيفا أن عشرات المواطنين حوصورا داخل عمارات ومحلات تجارية.

كما أطلق جنود العدو الرصاص تجاه محولات الكهرباء في شارع أبو بكر، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي.

ف.

وتتصدى سرايا القدس – كتيبة جنين لقوات الاحتلال المقتحمة لمخيم جنين في محاور القتال، وأمطروا آليات العدو بزخات من الرصاص محققين إصابات مباشرة.

وقالت السرايا في بلاغات عسكرية، إن مجاهديها فجروا عبوة معدة مسبقاً في آليات العدو المقتحمة في محور السينما محققين إصابات مباشرة، كما اشتبك مجاهدو السرايا مع قوات العدو في محور الرازي محققين إصابات مباشرة.

كما نصب مجاهدو السرايا كمينا مركبا لقوات المشاة في محور السيباط، حيث قاموا بتفجير عبوة ناسفة وإمطار القوة الصهيونية بزخات كثيفة من الرصاص محققين اصابات مباشرة في صفوفها.

المصدر: "المنار" عن "مواقع"