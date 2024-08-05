لبنان يدعو لتنديد دولي باستخدام كيان الاحتلال قذائف فوسفورية

العالم - لبنان

جاء ذلك في بيان صادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة، عقب إصابة عدد من الأشخاص جراء قصف للكيان المحتل لفلسطين بقذائف فوسفورية محرمة دوليا على جنوب لبنان.

وقال المركز إنه "نتيجة للقذائف الفوسفورية التي سقطت في بلدة الخيام، احتاجت سيدة إلى علاج في الطوارئ بمستشفى مرجعيون الحكومي".

وأوضح أنه "نتيجة أيضا لقذائف فوسفورية سقطت في بلدة طلوسة، احتاج مواطنان لعلاج تنفسي والدخول إلى مستشفى تبنين الحكومي".

ولفت المركز إلى أن "وزارة الصحة تشدد على المخاطر الصحية التي يتسبب بها الإطلاق المتكرر للعدو الإسرائيلي للقذائف الفوسفورية".

ودعا المجتمع الدولي لـ"اتخاذ موقف مندد باستخدام القذائف التي يحظرها صراحة القانون الدولي، لما تتسبب به من أضرار على المدى القريب والمتوسط والبعيد".

وفي وقت سابق الاثنين، أفادت وكالة أنباء لبنان الرسمية بأن الكيان المحتل "استهدف بلدة طلوسة بقذائف فوسفورية، ما أدى إلى اشتعال حريق في البساتين".

وفي يونيو/ حزيران الماضي، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" (حقوقية) إن استخدام الفسفور الأبيض من قبل االكيان المحتل على نطاق واسع في جنوب لبنان "يعرض المدنيين لخطر جسيم ويساهم في تهجير المدنيين".

ووثقت المنظمة ذاتها استخدام القوات الإسرائيلية ذخائر الفسفور الأبيض في 17 بلدة على الأقل جنوب لبنان منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خمس منها استُخدمت فيها ذخائر متفجرة جوا بشكل غير قانوني فوق مناطق سكنية مأهولة.

والفسفور الأبيض مادة كيميائية تشتعل عند تعرضها للأكسجين، وتسبب آثارها الحارقة الوفاة أو إصابات بالغة تؤدي إلى معاناة مدى الحياة، ويمكنها إشعال النار في المنازل والمناطق الزراعية وغيرها.

المصدر: الأناضول