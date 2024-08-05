المقاومة تستهدف مواقع وانتشار جيش الاحتلال عند حدود 'لبنان فلسطين'

العالم - لبنان

1- شن هجوم جوي بِسربٍ من المسيرات ‌‏الانقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المُستحدث في ثكنة إيليت، استهدف أماكن تموضع ‏واستقرار ‏ضباطها وجنودها، حقق إصابته بشكلٍ مباشر وأوقع فيهم عدداً من القتلى والجرحى، كردٍّ على ‌‏الاعتداءات والاغتيالات التي نفذها العدو الإسرائيلي في بلدات البازورية ودير سريان وحولا.

2- الساعة 8:15 استهداف موقع المالكية ‏بِمسيرة هجومية انقضاضية أصابت أهدافها بِدقة.

3- الساعة ‌‏10:05‌‎ استهداف ثكنة راميم بقذائف ‏المدفعية.

4- الساعة ‌‌‏12:40‌‎ استهداف ثكنة زرعيت بقذائف ‌‏المدفعية.

5- الساعة ‌‌‏12:50 استهداف موقع رأس الناقورة ‏البحري بالقذائف ‏المدفعية الثقيلة.

6- الساعة ‌‌‏18:05 استهداف مرابض مدفعية ‏العدو الإسرائيلي في خربة ماعر بالأسلحة الصاروخية.‏

7- الساعة 19:00 استهداف ثكنة زبدين في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.

8- شن هجوم جوي بسربٍ ‏من المسيرات الانقضاضية على قاعدة جبل نيريا (مقر قيادي كتائبي تشغله حاليا قوات غولاني)، استهدف أماكن تموضع ضباطها وجنودها وأصاب أهدافه بدقة وحقق فيهم إصابات مؤكدة، كردٍّ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة، وخصوصاً الاغتيال الذي نفذه في جبّانة ‏بلدة ميس الجبل.

المصدر: الاعلام الحربي