المقاومة تستهدف مواقع وانتشار جيش الاحتلال عند حدود 'لبنان فلسطين'

العالم - لبنان
1- شن هجوم جوي بِسربٍ من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المُستحدث في ثكنة إيليت، استهدف أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها، حقق إصابته بشكلٍ مباشر وأوقع فيهم عدداً من القتلى والجرحى، كردٍّ على الاعتداءات والاغتيالات التي نفذها العدو الإسرائيلي في بلدات البازورية ودير سريان وحولا.
2- الساعة 8:15 استهداف موقع المالكية بِمسيرة هجومية انقضاضية أصابت أهدافها بِدقة.
3- الساعة 10:05 استهداف ثكنة راميم بقذائف المدفعية.
4- الساعة 12:40 استهداف ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية.
5- الساعة 12:50 استهداف موقع رأس الناقورة البحري بالقذائف المدفعية الثقيلة.
6- الساعة 18:05 استهداف مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في خربة ماعر بالأسلحة الصاروخية.
7- الساعة 19:00 استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.
8- شن هجوم جوي بسربٍ من المسيرات الانقضاضية على قاعدة جبل نيريا (مقر قيادي كتائبي تشغله حاليا قوات غولاني)، استهدف أماكن تموضع ضباطها وجنودها وأصاب أهدافه بدقة وحقق فيهم إصابات مؤكدة، كردٍّ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة، وخصوصاً الاغتيال الذي نفذه في جبّانة بلدة ميس الجبل.
المصدر: الاعلام الحربي