4 شهداء و7 إصابات برصاص الاحتلال في عقابا وطوباس

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)" عن وزارة الصحة قولها، باستشهاد الشاب نور محمد ياسين الياسين (19 عاماً)، والشاب عميد ياسين غنام (19 عاماً)، متأثران بإصاباتيهما برصاص الاحتلال، وكلاهما من بلدة عقابا.

وقال مراسل (وفا)، إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية الى محيط المستشفى التركي الحكومي في طوباس، واطلقت النار صوب المواطنين ما أدى الى استشهاد الطفل بلال عز الدين صوافطة (14 عاماً)، من مدينة طوباس.

وكان مصدر طبي في المستشفى التركي الحكومي في طوباس أفاد في وقت سابق مساء الاثنين، باستشهاد الشاب أيسر أبو عرة (37 عاما) متأثرا بإصابته الحرجة في الرأس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة 7 مواطنين بالرصاص الحي، اثنان منهم وصفت إصاباتهما بالخطيرة أحدهم بالرأس والآخر بالصدر والثالث بالظهر، وشاب بشظية رصاص حي في العين، وجرى نقلهم إلى المستشفى التركي الحكومي في طوباس.

وفي تطور لاحق من فجر اليوم الثلاثاء، نقل مراسل (وفا)، عن مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، اعتقال قوات الاحتلال المواطن ياسين راسم ياسين غنام، بعد اصابته داخل أحد المنازل المحاصرة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة عقابا وحاصرت أحد المنازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة أربعة شبان.

وأفادت مصادر محلية بأن وحدات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة في البداية، وحاصرت أحد المنازل، قبل أن تتبعها آليات الاحتلال العسكرية.