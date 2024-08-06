تسيير 3 آلاف رحلة جوية ذهاباً وإياباً بين ايران والعراق خلال الأربعين الحسيني

العالم - ايران

وبعد الاستماع إلى تقارير ممثلي الشركات والمنظمات الحاضرة في اجتماع عقد يوم الاثنين ، تطرق نائب وزير الطرق والتنمية الحضرية "كمال هاديان فر" في اجتماع لجنة الأربعين بالوزارة الى النقاط الضرورية من أجل تقديم أفضل الخدمات لزوار "أبي عبدالله الحسين (ع)" خلال أيام الأربعين.

واضاف هاديان فر: ان 80% من الرحلات ستكون إلى مطار النجف و20% إلى مطار بغداد.

وفي إشارة إلى توقع زيادة بنسبة 10-15% في عدد زوار الأربعين مقارنة بالعام السابق، قال نائب وزير الطرق والتنمية الحضرية: بحسب التوقعات، سيشارك أكثر من 4 ملايين و600 ألف من المواطنين في البلاد في أربعينية هذا العام، حيث تبلغ حصة السيارات الخصوصية في نقل الزوار 62%، وحصة أسطول النقل العام 38%.

وأضاف: تقرر إصدار تأشيرات لـ50 ألف زائر باكستاني يسافرون عبر حدود ميرجاوه وريمدان، وتم اتخاذ الترتيبات اللازمة في هذا الشأن. كما تقرر تزويد أساطيل النقل البري العام والجوي للدول الأجنبية التي تنقل زوار "أبي عبدالله الحسين (ع)" في الأربعين بالوقود بالسعر المحلي.