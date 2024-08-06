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أولمبياد 2024.. اسبانيا توقف حلم المغرب نحو الذهبية في كرة القدم

الثلاثاء ٠٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج أولمبياد 2024 اخر مستجدات النسخة الـ33 من دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في العاصمة الفرنسية باريس.

العالم _ أولمبياد 2024

تأهلت إسبانيا إلى المباراة النهائية من مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس، بفوزها على المغرب بهدفين لهدف في المربع الذهبي.

وحافظ الدنماركي 'فيكتور أكسلسن' على لقبه الأولمبي في الريشة الطائرة، بفوزه بالميدالية الذهبية على حساب التايلندي 'كونلافوت فيتيدسارن' في المباراة النهائية.

واحتفظ الصيني 'تسو جين يان' بلقبه الأولمبي بعدما نال الميدالية الذهبية في جهاز المتوازيين ضمْن منافسات الجمباز في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

واستضافت هذه الحلقة في الاستوديو الخبير في الشؤون الرياضية عبدالامير هلالي.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..

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