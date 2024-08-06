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تعاظم قلق الكيان والضربة الايرانية القاصمة

الثلاثاء ٠٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

ماذا نقرأ في كلمتي قائد حرس الثورة والخارجية الايرانية حول حتمية تلقي الكيان رداً قاصماً لردعه عن جرائمه؟

العالم - مع الحدث

ما دلالات رفض طهران اتصالات بعض الدول معها لتخفيف ردها واصرارها عليه وفق القوانين والاعراف الدولية، واليوم زارها الأمين العام لمجلس الامن الروسي؟

كيف تترجم هجمات حزب الله المتصاعدة علی القواعد الاسرائيلية الجديدة تمهيداً لرده الذي لم يأت بعد؟

هل خوف نتنياهو مما ينتظره يدفعه للتهديد العشوائي بأنه مستعد لحرب متعددة الجبهات دفاعاً وهجوماً وينهي اجتماعاً مع وزير حربه للرد علی أي هجوم ايراني؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من مستشار العلاقات الدولية د. قاسم حدرج، ومنسق المؤتمر الشعبي 14 مليون، عمر عساف.

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