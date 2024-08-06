اغتيال هنية عملية انتحارية اسرائيلية والرد عليها مسألة شرف!

العالم - خاص بالعالم

وأوضح حدرج في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم ان نتنياهو يلعب علی قاعدة خاسر – خاسر ولم يعد يملك أية أوراق، فارتكب هذه العملية الانتحارية.

وأكد ان نتنياهو أسمی عملية اغتيال اسماعيل هنية باليد الطويلة، لكنه سيتفاجأ بعملية اليد العليا لمحور المقاومة، التي لن تسمح له بأن يسجل نقاط عليها.

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وأشار حدرج الی اختبار نتنياهو صبر ايران سابقاً من الصبر الاستراتيجي الی الرد الاستراتيجي عندما اعتدی علی القنصلية الايرانية.

وتابع قائلاً:"اليوم الرد الايراني لن يكون بمنطق الثأر أو رد الفعل، فكما قال قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي عن القصاص الذي يجب ان تناله اسرائيل، انها لم تعتدي فقط علی الأمن القومي الايراني ولم تعتدي علی السيادة الايرانية فقط، بل إنها اعتدت علی الشرف الايراني".

هذا وينتظر الاحتلال الاسرائيلي بكل قلق رداً ايرانياً قطعياً علی جريمة اغتيال القيادي في حركة حماس، الشهيد اسماعيل هنية في طهران.

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