4 شهداء على الاقل في غارة اسرائيلية على جنوب لبنان

العالم _ مراسلون

أفاد مراسل قناة العالم في جنوب لبنان ان الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة على احدى المباني السكنية في بلدة ميفدون بقضاء النبطية، مخلفا 4 شهداء وعدد من الجرحى في صفوف المواطنين.

وقال مراسم العالم ان المقاومة الاسلامية في لبنان استهدفت صباح اليوم مبنى يستخدمه جنود الاحتلال في مستعمرة افيفيم بالأسلحة ‌‏المناسبة ما ادى الى تدمير المباني على من كان بداخلها من جنود وضباط الاحتلال.

وأكد مراسل العالم ان جيش الاحتلال يعيش حالة من الخوف والهلع بانتظار رد المقاومة والجمهورية الاسلامية الايرانية على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران.

هذا وتوعدت ايران على لسان كبار مسؤوليها، برد مفاجئ على اغتيال هنية بعد استهدافه من قبل كيان الاحتلال في العاصمة الايرانية طهران في 31 يوليو 2024.