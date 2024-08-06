'اسرائيل' تصاب بإرهاق قبل الضربة !

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في رام الله ان استمرار حالة انتظار الضربة الايرانية، تسيطر علی نواحي الحياة في الكيان الاسرائيلي، ونشر موقع روتر الاسرائيلي صوراً لقاعة المغادرين في مطار بن غوريون وهي تغص بصهاينة يبحثون عن أي تذاكر لمغادرة الاراضي المحتلة.

كما تعطل نظام الادخال في شركة العال الاسرائيلية قبل يومين نتيجة الضغط من خلال عدد طلبات حجز التذاكر لمغادرة الاراضي المحتلة.

وتعيش جميع القطاعات الاسرائيلية حالة استنفار قصوی ترقباً للضربة الايرانية؛ فقد تم نشر بطاريات للصواريخ المضادة للطائرات وتجهيز سلاح الطيران وتم تحديد مكان تحت الارض لاجتماع الحكومة الاسرائيلية وتجهيز أماكن مرتبطة بوزارة الحرب الاسرائيلية لإدارة المعركة المرتقبة.

وأكد مراسل قناة العالم ان هذه التدابير، كانت مكلفة أكثر من الحرب علی كيان الاحتلال الاسرائيلي وقد تسببت حالة الترقب للضربة الايرانية والنفقات التي تنفق لتفاديها عبئاً علی الاقتصاد الاسرائيلي ومع كل ذلك، انتجت هذه الحالة من الترقب، احساساً لدی المستوطنين الصهاينة بأن الاوضاع ليست في مصلحتهم وتسبب لهم بإرهاق ماقبل الضربة.