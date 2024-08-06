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الاحتلال الصهيوني يزهق ارواح اكثر من 10 آلاف طالب منذ بداية العدوان

الاحتلال الصهيوني يزهق ارواح اكثر من 10 آلاف طالب منذ بداية العدوان
الثلاثاء ٠٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٦ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، إن نحو 10.043 طالبا استُشهدوا و16.423 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر على قطاع غزة والضفة.

العالم - فلسطين

وأوضحت التربية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 9936، وارتفع عدد الذين أصيبوا إلى 15897، فيما استُشهد في الضفة 107 طلاب وأصيب 526، إضافة إلى اعتقال 390 طالبا.

وأشارت إلى استشهاد 504 معلمين وإداريين وأصابة 3426 اخرين بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتقال أكثر من 117 في الضفة.

وذكرت أن 119 مدرسة حكومية في قطاع غزة تعرضت لأضرار بالغة، فيما دمرت أكثر من 62 مدرسة بشكل كامل، وتعرضت 191 مدرسة حكومية وتابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” للقصف والتخريب، وتعرضت 20 جامعة لأضرار بالغة، وتعرض أكثر من 31 مبنى للجامعات للتدمير بالكامل، و57 جزئيا، أما في الضفة تعرضت 69 مدرسة للتخريب، و5 جامعات للاقتحامات المتكررة والتخريب والعبث بمحتوياتها.

ومنذ بدء العدوان حرم الاحتلال أكثر من 620 ألف طالب في قطاع غزة من الالتحاق بمدارسهم منهم 39 ألف طالب ثانوية عامة، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة.

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