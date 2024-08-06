بالفيديو.. مسيرات حزب الله تشعل النيران بقاعدة نهاريا العسكرية للاحتلال

العالم - لبنان

وأشارت المقاومة الإسلامية في بيان إلى أن هذه العملية، تأتي رداً على عملية ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة عبا.

ووثقت عدسات المستوطنين الصهاينة مسيرات المقاومة وفي تحلق في سماء مدينة عكا المحتلة، لتستهدف مقرات الجيش الاسرائيلي.

وتمكنت هذه المسيرات من تحقيق أهدافها في ذروة التأهب الإسرائيلي، تحسباً لرد المقاومة على اغتيال القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر “السيد محسن”. وأدت عملية المقاومة إلى مقتل مستوطن وإصابة عدد آخر.

وفي وقت سابق اليوم، وبعد ‏مراقبة ‌‏ومتابعة لقوات العدو في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وعند رصد ‌‏ملالة إسرائيلية في محيط موقع رويسات العلم، كمن لها مجاهدو المقاومة ولدى وصولها ‌‏إلى نقطة المكمن استهدفها المجاهدون بالصواريخ الموجهة وأصابوها إصابة مباشرة مما أدى الى ‌‏تدميرها وسقوط طاقمها بين قتيل جريح.

ورداً على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة ‌‏الإسلامية، مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة افيفيم بالأسلحة ‌‏المناسبة واصابوه إصابة مباشرة.

كما استهدف مجاهدو ‌‌‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (‌‎ ‌‏11:07‌‎)، تجمعاً لجنود ‌‏العدو الإسرائيلي قرب موقع بركة ريشا بصواريخ بركان. كما استهدف مجاهدو ‌‌‌‌‏المقاومة عند الساعة (11:30) موقع المرج ‏بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة.

واعلن رئيس بلدية "نهاريا" ان عدة طائرات حلقت وانفجرت في المدينة وهناك أضرار وتقارير عن وقوع إصابات، بالاضافة الى تصاعد الدخان من داخل قاعدة عسكرية في نهاريا بعد انفجار عدد من الطائرات بدون طيار.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن أحد المصابين في انفجار مسيرة أطلقها حزب الله وسقطت على سيارة بمدينة نهاريا لقي حتفه، مشيرة إلى أن بين الجرحى جنديين أصيبا إثر تعرض معسكر "شراغا" شمال مدينة عكا لهجوم بمسيرة.

1

ونشرت وسائل الإعلام الدمار الذي لحق بقاعدة شراغا بعد تعرضها لقصف بالطائرات بدون طيار التابعة لحزب الله، بالاضافة الى اعلام إصابة جنديين إسرائيليين في معسكر شراغا.

2