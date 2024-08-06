قصف مكثف علی غزة والقسام تصطاد ميركافا جديدة

العالم - فلسطين

الجرائم الإسرائيلية على امتداد قطاع غزة لا تتوقف، فجيش الاحتلال يرتكب يومياً المجازر بحق المدنيين، ويدمر كل نواحي الحياة بالتزامن مع حصارهم، ما تسبّب لهم بكوارث إنسانية عديدة، اضطر بسببها أكثر من خمسة وتسعين بالمئة من سكان القطاع الى النزوح مرات عديدة الى مناطق هي ايضاً في مرمى النيران.

وفي آخر التطورات، جدد جيش الاحتلال اجتياحه البري لأحياء واسعة من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ونسف مباني سكنية شرقي المدينة، فيما استشهدت طفلة وأصيب عدد من المواطنين إثر انفجار جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال في بلدة خزاعة شرقي خانيونس التي أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني قيامه بانتشال عشرات الشهداء من هذه المناطق وشمال رفح، فيما طلب جيش الاحتلال من سكان أحياء جديدة جنوب خانيونس المغادرة إلى منطقة المواصي.

هذا وأطلقت الزوارق الحربية الاسرائيلية عدة قذائف باتجاه منطقة ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، تزامناً مع إطلاق المدفعية الاسرائيلية قذائف على حي تل الهوا وحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وإلى وسط قطاع غزة، نقل المسعفون شهيداً وجريحاً جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية على شارع صلاح الدين قرب منطقة الزوايدة كما تم قصف منطقة المغراقة والزهراء مدفعياً وجوياً، فيما استشهدت طفلة متأثرة بإصابتها خلال مجزرة النصيرات، بالاضافة الى استشهاد وجرح العديد من الفلسطينين شرق مخيم البريج. وبحسب اخر الاحصائيات الرسمية، فإن نحو عشرة الاف وثلاثة واربعين طالباً استشهدوا، وحوالى ستة عشر ألفا وأربعمئة وثلاثة وعشرين اخرين أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان.

في المقابل أعلنت كتائب القسام إيقاعها قوة مدرعة لجيش الاحتلال في كمين محكم، وتدميرها ناقلتي جند من نوع 'نمر'، ثم استهداف دبابتين من نوع 'ميركافا' بعبوة أرضية وقذيفة ياسين مئة وخمسة في شارع جورج شرق مدينة رفح، كما اعلنت كتائب شهداء الأقصى استهدفض تموضع لجنود وآليات الاحتلال بقذائف الهاون في محور القتال بنفس المكان، يأتي هذا فيما اعلنت وسائل اعلام عبرية إصابة سبعة جنود بانفجار عبوة ناسفة في رفح، بينهم اثنان بحالة خطرة.