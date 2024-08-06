قوات الاحتلال تقتل 9 فلسطينيين في الضفة الغربية

العالم - فلسطين

تعكر الآليات العسكرية والجرافات الاسرائيلية صفو الليل في أحياء مدن وبلدات الضفة الغربية، التي تشهد اقتحامات ومداهمات يومية على أرضية إمعان قوات الاحتلال في سياسة القمع والتصعيد ضد الفلسطينيين.

اربعة فلسطينيين استشهدوا واصيب ثمانية آخرون برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحامها بلدة عقابا التابعة لمدينة طوباس شمالي الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية الى محيط المستشفى التركي الحكومي في طوباس، وأطلقت النار صوب المواطنين.

وفي جنين حاضنة المقاومة الفلسطينية، استشهد واصيب عدة فلسطينيين نتيجة قصف اسرائيلي استهدف سيارة في الحي الشرقي للمدينة. كما اقتحمت قوات الاحتلال المخيم من الجهة الشرقية، وشرعت بتجريف البنية التحتية وممتلكات الاهالي، وذلك بعد ساعات على اقتحامها مدينة جنين، ما أدى الى اندلاع مواجهات مع مقاومين أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين.

وقالت سرايا القدس في كتيبة جنين إن مجاهديها يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال، وأوقعوها في كمائن مركبة بالعبوات الناسفة والرصاص الحي، مؤكدة تحقيق اصابات مباشرة في صفوفها.

وفي رام الله اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال المدينة. وخلال اقتحامها بلدة سنجل شمالي محافظة رام الله والبيرة أطلقتْ قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي باتجاه مركبات الفلسطينيين في حين ذكرت مصادر فلسطينية أنّ قوات الاحتلال متواجدة بشكل مستمر قرب مداخل البلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة نحالين غرب بيت لحم جنوبي الضفة، وأجبرت أصحاب المحال التجارية وسط البلدة على إغلاقها، واحتجزت عدداً من الشبان بعد تفتيش مركباتهم.

وفي احدث إحصائية لنادي الأسير الفلسطيني اعتقلت قوات الاحتلال خمسة وعشرين مواطناً في أنحاء مختلفة من الضفة، في حين أخطرت قوات الاحتلال بهدم سبعة عشر منزلا في حي وادي الجوز بمدينة القدس المحتلة.