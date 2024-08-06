بوتين یحاول جمع نتنياهو و عباس في موسكو.. من رفض؟

العالم - روسیا

ولفت عباس في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، إلى أنه لم يتم رفض لقاء الجانب الإسرائيلي سابقا، ولكن الكيان الإسرائيلي هو الذي انصرف وابتعد عن طريق السلام.

وقال الرئيس الفلسطيني: "لقد أبدينا موافقتنا عدة مرات للقاء نتنياهو في موسكو بناء على دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأننا نثق بأصدقائنا في موسكو، ونثق أيضا بالرئيس بوتين ونتبادل الآراء بشكل دائم، ونتشاور في كافة القضايا الأساسية من أجل دفع عملية السلام، إضافة لتعزيز العلاقات الثنائية والإقليمية، وهو ما سنقوم به خلال زيارتنا القادمة إلى روسيا".

وأكد أن "الحل السياسي المبني على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية هو الطريق لتحقيق السلام والأمن للجميع".

وأضاف: "نحن لم نرفض لقاء الجانب الإسرائيلي سابقا، ولكن الجانب الإسرائيلي هو الذي انصرف وابتعد عن طريق السلام، خاصة الحكومة الإسرائيلية الحالية التي سنت القوانين لتعارض إقامة دولة فلسطينية وتقوض حل الدولتين على الأرض".

وعن زيارته المرتقبة إلى روسيا، قال عباس إنه سيجري مشاورات ويتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات على الساحتين الفلسطينية والدولية.