التصعيد على جبهة الشمال والأوضاع تتجه لحافة الهاوية.. استهداف عين الأسد والتصعيد ضد القوات الأميركية

العالم - بانوراما

وفي كلمة بمناسبة مرور اسبوع على استشهاد القائد في المقاومة فؤاد شكر بغارة للاحتلال،اكد السيد نصر الله ان رد المقاومة ات مهما كانت النتائج

وأشار إلى أن ما يملك العدو من مقدرات في شمال الاراضي المحتلة يمكن استهدافها في أقل من نصف ساعة.

ميدانيا قتل اسرائيلي وجرح خمسة اخرون جراء هجوم جوي بسرب من الطائرات المسيرة نفده حزب الله على عدد من المواقع العسكرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي فلسطين المحتلة.

وقال حزب الله إن العملية استهدفت مقر قيادة لواء ‏غولاني، ومقر وحدة إيغوز في ثكنة 'شراغا' شمال عكا المحتلة، وحققت أهدافها بدقة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: ما أكده مسؤولون أميركيون أن خمسة جنود أصيبوا بجروح أحدهم في حالة خطرة في هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد غربي العراق.

وبحثت واشنطن وتل ابيب تبعات هذا الهجوم، وسبل تعزيز القدرات الدفاعية عن القوات الأميركية والكيان الإسرائيلي ضد هجمات المقاومة.

هذا وقال فصيل يدعى الثوريون، في بيان مسؤوليته عن استهداف القاعدة الأمريكية بعدة صواريخ وطائرات مسيرة' مؤكدا إن عملياته ستكون بإمكانيات متطورة ومتواصلة حتى خروج آخر جندي أمريكي من أرض العراق.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.