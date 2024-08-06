تلبية لمطلب المحتجين.. رئيس بنغلاديش يحل البرلمان

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وقال شيبل زمان السكرتير الصحفي للرئيس البنغالي: "الرئيس حل البرلمان".

من جهتها، أعلنت رابطة الشرطة الرئيسية في بنغلاديش أن أعضاءها سيضربون عن العمل، "حتى يتم تأمين كل فرد من عناصر الشرطة".

وأعلن قائد الجيش البنغلادشي وقر الزمان، أمس الاثنين، عن استقالة الشيخة حسينة ومغادرتها العاصمة دكا إلى وجهة غير معلومة على متن مروحية.

على إثر ذلك، قرر رئيس بنغلادش الإفراج عن رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء والمعتقلين خلال التظاهرات، وأمر بـ"تشكيل حكومة انتقالية فورا".

وطالب المتظاهرون بتولي محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام قيادة البلاد بعد رحيل حسينة، فيما أعلن الجيش رفع حظر التجول الذي فرضه لاحتواء الاحتجاجات، اعتبارا من فجر اليوم الثلاثاء.

ويعود سبب الاحتجاجات في بنغلاديش إلى استئناف عمل نظام الحصص للقبول في الخدمة المدنية، مما يعقد قدرة عدد كبير من خريجي الجامعات على الحصول على وظيفة.