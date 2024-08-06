شاهد .."الحريديم" يقتحمون قاعدة "تل هشومير" الإسرائيلية رفضا للتجنيد

العالم - فلسطين

ويوم أمس اصطدمت مئات اليهود المتدينين (الحريديم) مع الشرطة الإسرائيلية خارج قاعدة عسكرية في وسط الكيان الإسرائيلي، وذلك بسبب احتجاجهم على استدعاء 1200 منهم للخدمة العسكرية.

وذكرت الشرطة -في بيان- أن هناك مظاهرة غير قانونية تجري بالقرب من مكتب التجنيد التابع للجيش في مدينة كريات أونو حيث تم نشر عناصر من الشرطة للحفاظ على النظام العام.

ورغم إعلان الشرطة أن المظاهرة غير قانونية، بدأ المتظاهرون بأعمال تخريب وكسر للحواجز، أدت إلى اعتقال 3 منهم.

كما منعت شرطة الإحتلال عشرات من الحريديم من اقتحام مقر دائرة التجنيد في تل هشومير شرقي تل أبيب، في محاولة منهم لمنع تجنيد أبنائهم، إذ تلقى 600 منهم استدعاءات من الجيش للالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية.

واحتجّ الحريديم على قرار وزير الحرب الذي أذن للجيش باستدعاء الشبان الحريديم الذين بلغوا سن التجنيد، وذلك بعد أن ردت المحكمة العليا التماسا بإعفائهم.

ويعاني جيش الإحتلال منذ أشهر من نقص في عدد الأفراد، في ظل حربه المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وعملياته المكثفة في الضفة الغربية، والقصف المتبادل مع حزب الله اللبناني منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.