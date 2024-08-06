 الشيخة حسينة.. تستقيل وتفر الى الهند

العالم – باختصار

بدأت الشرطة التصدي للمظاهرات وأطلقت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.

في 15 يوليو / تموز أصيب اكثر من 400 شخص في اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.

في 16 يوليو/ تموز قتل 6 اشخاص في اشتباكات من ثلاث مدن، وامرت السلطات بإغلاق كل المدارس والجامعات.

في 17 يوليو / تموز تعهدت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة بمحاسبة مسؤولين عن جرائم القتل.

في 18 يوليو / تموز تواصلت الإحتجاجات وقتلت 32 شخصا وقطع الانترنت على البلاد.

في 21 يوليو/ تموز أعلنت الحكومة الحد من نظام الحصص في توزيع الوظائف العامة بدون إلغائه.

الطلاب رفضوا العرض الحكومي ووصلوا إحتجاجاتهم فارتفع عدد القتلى الى 155 شخصا.

صعّد الطلاب من إحتجاجاتهم ودعوا في الثالث من أغسطس /آب الى عصيان مدني في عموم البلاد.

تحوّلت الإحتجاجات إلى انتفاضة جماهيرية تمددت في أرجاء البلاد مطالبة باستقالة الشيخة.

مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات تخلت الشيخة حسينة واجد عن الكرسي وفرّت هاربه الى الهند

عرفت السنوات الاخيرة من حكم حسينة واجد بإطلاق يد الجيش والشرطة في قمع الخصوم.

منظمه العفو الدولية أعدمت بنغلاديش سنه 2013 أكثر من 1000 شخص.

في سنة 2023 كان عدد المحكوم عليهم بالإعدام في بنغلاديش قد تجاوز 2400 شخص.

أكد قائد الجيش"وقر الزمان"استقالة الشيخة حسينة وأعلن عن محادثات جارية لتشكيل حكومة مؤقتة.

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