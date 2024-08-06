رئيس هيئة الأوقاف الإيرانية يجتمع مع وزير الشؤون الإسلامية السعودي

العالم – إيران

ووفقا لما أوردته السفارة الإيرانية في الرياض، أنه وعلى هامش المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بمكة المكرمة، إلتقى رئيس هيئة الأوقاف والشؤون الخيرية الإيرانية السيد"مهدي خاموشي"، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية الشيخ "عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ".

وفي هذا اللقاء أشار رئيس هيئة الأوقاف والشؤون الخيرية الإيرانية إلى ضرورة التحرك الجاد من قبل الدول الإسلامية ضد جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين، مؤكدا على الدور البارز والفعال للجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية في هذا الصدد.

وفي معرض حديثه تتطرق السيد خاموشي إلى شرح تاريخ وعمر الاوقاف في إيران لافتا إلى وجود أوقاف يزيد تاريخها عن ألف عام وإلى توسع مهام ونشاطات الأوقاف في إيران.

كما أوضح نهج هيئة الأوقاف والشؤون الخيرية الإيرانية القائم على تشجيع المحسنين على التبرع لهيئة الأوقاف والمساهمة في مختلف أنواع الخدمات التي تقدمها الهيئة في هذا المجال بما فيها في بناء المستشفيات وشؤون البنية التحتية والتقنيات الجديدة والمراكز العلمية والمنتجات المعرفية.

وأضافت السفارة الإيرانية في الرياض أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية الشيخ "عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ" في هذا اللقاء أبدى ارتياحه لوجود الوفد الإيراني في المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بمكة المكرمة، مشيرا إلى أهمية التعاون بين البلدين على المستوى الثنائي والعالم الإسلامي.

وفي معرض شرحه لأوضاع الأوقاف في السعودية، أكد الشيخ "عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ" على تبادل الآراء والاستفادة من تجارب البلدين في هذا الشأن الإسلامي.

يشار إلى أن الوفد الإيراني وصل إلى جدة يوم السبت بدعوة من الجانب السعودي وكان في استقباله القنصل العام الإيراني ومساعد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية.