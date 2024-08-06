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السفير الإيراني يناقش مع نائب وزير الخارجية الروسي القضايا الثنائية

السفير الإيراني يناقش مع نائب وزير الخارجية الروسي القضايا الثنائية
الثلاثاء ٠٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

إلتقى السفير الإيراني في روسيا مع نائب وزير الخارجية الروسي لشؤون بريكس والمنظمات الدولية.

العالمإيران

والتقى كاظم جلالي سفير إيران لدى روسيا مع سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي لدول بريكس والمنظمات الدولية، وناقشا التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين إيران وروسيا.

ودعا جلالي في هذا اللقاء إلى تطوير العلاقات بين البلدين، مضيفا أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وحضور رئيس مجلس الدوما في روسيا الاتحادية خلال حفل التنصيب للرئيس الإيراني مؤيد لهذه العلاقات، وأيضا شكر موقف روسيا المندد باغتيال الشهيد إسماعيل هنية.

وقال ريابكوف: إن روسيا أدانت اغتيال إسماعيل هنية في كافة المحافل الدولية، وتعتبر الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط نتيجة لدعم الولايات المتحدة والغرب الثابت لـ"إسرائيل".

كما أعرب عن شكره وتقديره لوجود إيران النشط في بريكس.

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