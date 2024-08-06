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شاهد.. توعد إيراني بأخذ ثأر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

الثلاثاء ٠٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

كان ضيفا على إيران للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الايراني مسعود پزشكيان، لكنه شيّع على أكتاف الشعب الايراني بعد اغتياله في عملية إرهابية نفذها الكيان الاسرائيلي، الشهيد هنية كان مظهرا من مظاهرمقاومة الاحتلال.

العالم - خاص بالعالم

وقال مواطن إيراني:"من الطبيعي أن ما حدث في عملية اغتيال اسماعيل هنية هو انتهاك سافر لسيادة ايران، على العالم ان يعلم أن ايران حكومة وشعبا تطالب برد قاس على هذه الجريمة".

وقالت سيدة إيرانية:"كما اكد قائد الثورة الاسلامية أن الذي قتل كان ضيفا على ايران، وأكيد نحن نطالب بمعاقبة الكيان الصهيوني بأشد العقاب".

إنتهاك واضح للقواعد والقوانين الدولية وخطا استراتيجي ارتكبه الكيان الاسرائيلي باغتيال هنية، اغتيال ستدفع ثمنه تل ابيب غاليا.

وهو ما شددت عليه الحكومة الايرانية، كيان نفذ حتى الآن أكثر من 2700 عملية اغتيال، 200 طالت شخصيات بارزة من دول مختلفة، و18عملية اغتيال في إيران

ورأى مواطن إيراني:"الوعد الصادق كانت عملية تاريخية، وأظهرت قوة القوات المسلحة الايرانية، لكن ينبغي أن يكون الرد الايراني المرتقب يرسم موازنة ردع جديدة".

وقال مواطن إيراني:"يجب معاقبة الكيان الصهيوني ووضع حد لجرائمه التي يرتكبها كل يوم وفي دول متعددة".

ايام تمضي على التوعد الايراني الجلي للاخذ بثار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، كل الاخبار والانباء الداخلية والخارجية تنبئ بعملية انتقام تليق بشخصية وازنة كشخصية الشهيد هنية.

عملية انتقام يرى فيها البعص بانها إظهار للقوة بعدما كانت عملية الوعد الصادق في ابريل الماضي اظهارا لها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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