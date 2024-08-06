السيد نصر الله: نتنياهو لا يريد وقف الحرب في غزة

العالم - لبنان

وفي البداية قال السيد حسن نصرالله: قد يلجأ العدو خلال الاحتفال إلى خرق جدار صوت فوق الضاحية من أجل إخافة الموجودين في المهرجان لو حصل ذلك يرد عليه بالشعار المناسب.

أهم ما جاء في كلمة السيد نصرالله..

السيد نصر الله: القائد الشهيد فؤاد شكر هو من الجيل المؤسس في المقاومة لكنه أيضاً من القادة المؤسسين

السيد نصر الله: الشهيد بدأ ناقلاً للسلاح إلى الجنوب وصولاً إلى مستوى بناء القدرة الحالية في المجالات النوعية المختلفة

لبنان: السيد نصر الله: السيد محسن كان من صنّاع النصر في عام 2000 وكانت غرفة العمليات الأساسية في عهدته خلال حرب تموز 2006

السيد نصر الله: السيد الشهيد كان من العقول الاستراتيجية في المقاومة وكان لديه ثراء في الأفكار والمقترحات

السيد نصر الله: خسارتنا كبيرة جداً باستشهاد السيد محسن ولكن هذا لا يهزنا على الإطلاق ولا يجعلنا نتردد أو نتوقف

السيد نصر الله: الوحدات التي كان يقودها السيد فؤاد تطور عملياتها وتتقدم ورأيتم العمليات الأخيرة

السيد نصر الله: استشهاد القائد إسماعيل هنية خسارة كبيرة للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني

السيد نصر الله: نتنياهو يصر على عدم وقف الحرب على غزة مهما كانت الصفقات المقترحة. نتانياهو حتى لا يقبل بدولة فلسطينية في غزة

السيد نصر الله: مشروع نتنياهو في غزة هو اقتلاع أهلها وتهجيرهم نحو مصر أو إلى مكان آخر

السيد نصر الله: الضفة تقصف بسلاح الجو والمسيّرات والمشروع هناك هو توسيع الاستيطان وتهجير الفلسطينيين نحو الأردن وضمها رسمياً

السيد نصر الله: الإسرائيلي يقول للجميع وللمجتمع الدولي إنه لا يوجد دولة فلسطينية

السيد نصرالله: هناك شبه اجماع كبير في كيان العدو على رفض اقامة دولة فلسطينية بمعزل عن طبيعة هذه الدولة وهذا تطور مهم لكل من لا يزال يراهن على مسار تفاوضي لحل القضية الفلسطينية

يتبع..